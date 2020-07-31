國民黨不分區立委李德維今日召開「小明和陸生返(來)台路迢迢」公聽會，替新冠肺炎疫情爆發後，無法返台的「小明」(無中華民國國籍但持有居留證的大陸配偶子女)和陸生發聲，他們質疑為何外國商務客都可以來台了反而小明不行？因此國民黨呼籲政府，儘速消弭對於陸配子女和陸生種種不合理的歧視性作法，讓小明們家庭團聚，讓已經在台註冊的陸生們早日返校復學。

出席的小明家長均哽咽表示，他們的小孩都是早就選擇中華民國國籍，只因申請時間漫長才遲遲未能獲得身分，現在才會被困在大陸。而陸配家屬則表示，不明白為何一般外配可來台，但拿團聚證的陸配卻不可以？

陸生代表也提出四項訴求，包括隔離費用高，是否能用學校的防疫宿舍代替一般的防疫旅館，以節省同學們的支出。其次，上個學期被拒於門外的陸生學費、健保費、學雜費等，是否可以減免？第三，視訊教學不適用於需要實作的理工科或藝術類課程。最後，許多陸生在外租屋，卻被一些不肖房東清空宿舍，希望教育部能幫忙處理。

國民黨立委陳玉珍質疑，連外國商務人士也可以來，為什麼小明不可以？她點名陸委會、內政部官員，說下周起她輪值內政委員會召委，如果政府還沒正視人民心聲、互踢皮球，她將周周排考察請官員改善。

真理大學法律系張志偉教授則批評陳時中的「選擇國籍」說在法律邏輯上非常荒謬，建議受影響的陸配在民意代表的幫助外，也可以尋求司法部門的協助，透過訴訟來解決問題。不過他坦言，一旦行政處分有違憲疑義，後續恐怕還有國賠問題。

國民黨也質疑，為何外籍商務人士、就醫者、小小明可以來台，兩歲以上小明其他卻不可以？這麼多疫情比大陸還嚴重的國家學生可以返台復學，在學陸生卻不可以？敦促政府儘速改變消弭對於小明和陸生不合理的歧視性作法，讓小明們家庭團聚，讓已經在台註冊的陸生早日返校復學。

(中時 )