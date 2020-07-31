投資者越來越擔心秋天即將來臨的美國總統大選的風險，他們擔心醜陋的政治局勢會在整個市場造成動盪。

分析人士說，一個主要的風險是共和黨總統川普已經在質疑選舉的合法性。據路透社/益普索（Ipsos）的民意調查顯示，他的民主黨挑戰者，前副總統喬·拜登（Joe Biden）目前領先9個百分點，並在尚未決定的選民中佔顯著優勢。

Janus Henderson Investors全球債券主管尼克·馬魯索斯（Nick Maroutsos）說：「這將變得醜陋。」 「我預計會出現很大的波動...但是這將是短暫的，大約是兩週的時間。」

川普在周四的一條推文中加劇了人們對選舉大戰的擔憂，並建議大選延遲到人們可以「適當，安全和安全地投票」。

川普表示，他不相信包括廣泛的郵件投票在內的大選結果-但他稱缺席投票是「良好」的，儘管大部分是通過郵件進行的。目前，五分之一的選民在總統選舉中以郵寄方式進行投票，預計這一數字在11月至少會地檢署。

這條推文引起了股票的全盤拋售，在當天的交易中出現了反轉。選舉後，衍生品商品市場則提高了波動性的風險性。

川普沒有直接權力來更改聯邦選舉的日期，但國會擁有，因此，投資者擔心的是有爭議的選舉，而不是延遲實際的選舉。

大選後如果沒有明確獲勝者的選舉可能會打壓標普500指數，該指數自3月份低點以來已上漲近45％，並徘徊在紀錄高點附近。根據Capital Economics的數據，在2000年11月7日民主黨人高爾和共和黨人布希之間有爭議的選舉之後，標準普爾500指數下跌了1.8％，一周後，該指數下跌了5％。

Cumberland Advisors投資長戴維·科托克（David Kotok）說，由於郵寄選票而引起的有爭議的選舉，可能比2000年在佛羅里達州懸而未決的選票問題更複雜。

科托克說：「我的猜測是，市場將會拋售股票，並可能因此而急劇下跌。」

薩斯奎漢納金融集團（Susquehannaanna Financial Group）衍生品策略聯席主管克里斯托弗·墨菲（Christopher Murphy）表示：「我們通常不會把套利交易延伸到那麼廣泛，但這次選舉最有可能針對的目標。」

在過去的10天中，VIX期貨曲線的後端移動幅度大於前端。墨菲說，這是不尋常的，它也可能會引起人們對大選後果或對冬季冠狀病毒復活的擔憂。

此外，RBC Capital Markets股票衍生品策略師艾米•西爾弗曼（Amy Wu Silverman）指出，自本周初以來，標準普爾500指數的偏斜指數有所增加，表明對避險的需求增加。她說，由於對選舉過程的擔憂，投資者將對沖措施延遲到今年年底。

儘管如此，任何影響都可能轉瞬即逝。

馬魯索斯說：「我們不會大幅改變我們的投資組合構成，以取代我們認為可能發生的2-3週的高波動期。」

(中時新聞網)