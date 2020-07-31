監察院明天舉行新舊任監委交接儀式，日前在立法院爭議聲浪中過關的監察院長陳菊，將接掌監院並兼任國家人權委員會主委，下週一再齊赴總統府宣誓就職。傳出監察院祕書長至今難產中，明天可能由副祕書長劉文仕暫代。

監察院祕書長屬於政務官，任期與該屆監委同進退，新任祕書長截至今晚尚未敲定人選，傳出可能由常務官、現任副祕書長劉文仕暫時代理。

新舊任監察院長、監委明天正式交接，由副總統賴清德親自監交，隨後蔡英文總統將親自主持國家人權委員會揭牌儀式，陳菊將率所有新任監委，歡送張博雅離開，此次新設國家人權委員會別具意義，蔡英文與陳菊都將發表致詞，最後與新任監委合影留念。

陳菊與26名新任監委將在8月3日赴總統府宣誓就職，下午轉往監察院參加首次院會，結束後將決定各委員會名單與抽籤選出召集人。為讓新任監委無縫接軌，陳菊等27名監委在7月27日提前會面，先行了解監察院運作，並抽辦公室座位、院會座位、以及派查案件順序。

據透露，當天有不少監委希望未來監察院能更加公開透明，要開大門走大路地讓外界知道監察院的功用，有監委當場建議修訂監察院26條，從調查人員不得對外宣洩案件內容，修正為對公益相關的內容，可適度適時對外公布調查進度，也有監委原本認為委員會開直播供全民檢視，後來考量可能涉及機密文件，改建議開放媒體參加。

另外，有監委認為，外交及僑政、國防及情報委員會相對冷門，參與的委員人數偏低，對照內政及族群委員會案件量過多，建議可從中拉出另設衛環委員會，維持7個委員會，但工程浩大，仍須仰賴立院支持修訂監查院各委員會組織法。

27日當天也讓監委選填委員會志願，依規定，每個委員最多可報名3個委員會，而每個委員會至多能容納14人，此次新任委員在內政及族群、教育及文化委員會報名最踴躍，其次是財政及經濟、司法及獄政。

(中時 )