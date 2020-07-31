中部又傳外籍工染新冠肺炎 莊人祥回應 20:052020/07/31 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心發言人莊人祥 (圖／鄭郁蓁攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼日本女留學生、泰國移工後，蘋果日報報導，中部今天又傳出一起外籍疑似病例，一名在中部從事離岸風電產業的外籍工程師，沒有任何症狀，但因近日要返回歐洲，依照原母國需先取得在台篩檢陰性證明，但卻傳出第一次採檢疑似感染新冠肺炎，目前還待進一步確認。 對此，中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，不會針對疑似個案有任何進一步說明，若有確診，統一在8月1日，明日開記者會說明，對於該個案是否已經有先採檢結為一採陽性？莊人祥強調，不會對疑似個案做說明。 (中時 ) #莊人祥 #指揮中心 #外籍勞工 #新冠肺炎 #中部 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎確診數超越美加總和 全球最嚴重疫區換人 10:482020/07/27 國際 新冠肺炎疫苗保護期 仍是未知數 22:482020/07/27 財經 新冠肺炎疫情升溫… 疑新增本土病例 04:102020/07/28 財經要聞 新冠疫苗效期 仍是問號 04:102020/07/28 全球財經 輝瑞BioNTech新冠肺炎疫苗進入最後階段試驗 09:592020/07/28 財經 開放外籍人士來台就醫引反彈 藍批未和醫護人員溝通應暫緩 11:022020/07/28 政治 新冠肺炎衝擊社福團體 喜憨兒推振興 11:362020/07/28 生活 新冠肺炎衝擊 科思創第二季營收減2成 11:372020/07/28 財經 泰國移工返泰後確診 189名接觸者檢驗結果出爐 09:312020/07/29 生活 李登輝過世 網整理2020台灣每月大事列表嚇死：創造多少第一了啊？ 19:492020/07/31 政治 生活熱門新聞 12生肖智商排行榜出爐！老鼠只排第2 屬狗容易被騙 - 生活 第3號颱風辛樂克來了？氣象局：最快今生成 - 生活 今起大變天！2縣市豪大雨特報 吳德榮：下周防劇烈天氣 - 生活 發病前就能發現！阿茲海默症新診斷法太令人驚訝 - 生活 台灣恐爆第二波疫情？張上淳：不排除 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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