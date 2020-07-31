繼日本女留學生、泰國移工後，蘋果日報報導，中部今天又傳出一起外籍疑似病例，一名在中部從事離岸風電產業的外籍工程師，沒有任何症狀，但因近日要返回歐洲，依照原母國需先取得在台篩檢陰性證明，但卻傳出第一次採檢疑似感染新冠肺炎，目前還待進一步確認。

對此，中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，不會針對疑似個案有任何進一步說明，若有確診，統一在8月1日，明日開記者會說明，對於該個案是否已經有先採檢結為一採陽性？莊人祥強調，不會對疑似個案做說明。

(中時 )