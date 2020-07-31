基隆暖暖區林秀春，深耕社福22年獲頒基隆好人好事獎。（吳康瑋攝）

下周就是父親節，基隆市暖暖區公所於7月31日舉辦模範父親及好人好事表揚大會，暖暖區八南里今年64歲的好人好事代表林秀春，以其熱心公益的事蹟，受推薦為好人好事代表，暖暖區長蔡春堂指出，林秀春在照顧家中2名子女的同時，也投入參與骨髓捐贈關懷小組、台灣導盲犬協會、幫助視障團體及資助認養台灣世界展望會的小孩，熱心公益維持長達22年，這種在地化且無私為鄉里的精神，讓基隆市長林右昌都讚不絕口。

林右昌指出，獲獎民眾林秀春從民國86年至今，持續參與各種公益活動， 20多年來定期的捐款幫助有心向學的清寒學生，並且她還是醫院骨髓捐贈關懷小組志工的一員，平日積極召募志願者加入捐贈救人的行列，推廣造血幹細胞的捐贈觀念，為病患找到重生的機會，因此獲推薦為好人好事代表，真的實至名歸。

他說，社會上有一群人來自於各個角落，他們長期投入各項公益、關懷弱勢，用無私的愛默默付出、用一己之力服務社會，因為有他們的善行義舉，才能讓良善的力量繼續傳播到每個人的心中，讓這份愛心不斷的傳遞下去。

暖東里今年80歲的王國緯先生，是暖暖大菁農場的負責人，育有四名子女，小兒子雖先天性身障，但他無怨無悔地照顧，每天從基隆帶孩子到台北長庚醫院做語言治療；為了不想荒廢暖暖的農地，他在整理後種植大菁，與台灣手工藝研究所攜手合作，透過藍染學術研究，終於完成失傳已久的染料，更曾舉辦藍染展覽，在退休後，加入雞籠文史協進會，極力推廣暖暖的人文史蹟，特別是暖東里荖寮坑礦業文化，由於他推廣暖暖人文史蹟的奉獻，因此獲得表揚。

(中時 )