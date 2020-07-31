李登輝前總統於7月30日晚間逝世，享耆壽98歲。外交部統計，截至31日下午止，共有來自全球45國家及國際組織計206名政要、機構及各界友人，分別以發表聲明、致函、推文及官署降半旗等方式表達哀悼。其中包括：日本首相安倍晉三對李前總統辭世表示極為悲慟，並讚揚李前總統奠定臺灣民主自由價值，並對增進日臺親善關係做出重大貢獻；美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）發表聲明致哀，盛讚李前總統大力改革，讓臺灣從戒嚴轉型成為民主自由燈塔，並在鞏固美臺雙邊友誼扮演關鍵角色。外交部謹代表我國政府及李前總統家屬向各國政要及國際友人申致由衷謝忱。

其他重要友邦政要及領袖致哀者有：尼加拉瓜總統奧德嘉（Daniel Ortega）、副總統穆麗優（Rosario Murillo）、宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández Alvarado）、外長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）、海地總統摩依士（Jovenel Moïse）、總理朱特塞（Joseph Jouthe）、外長喬塞德（Claude Joseph）、貝里斯總督楊可為（Sir Colville Young）、總理巴洛（Dean Barrow）、聖文森及格瑞那丁總督朵根（Susan Dougan） 、總理龔薩福（Ralph Gonsalves）、聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）、巴拉圭副總統韋拉斯格斯（Hugo Velázquez）、國會參議院議長 Óscar Salomón、聖克里斯多福及尼維斯外交部長布蘭特利 （Mark Brantley）等。此外，瓜地馬拉外交部、貝里斯外交部、史瓦帝尼王國政府及駐臺大使館等也以不同方式公開表達哀悼。

至於友好國家及國際友人方面，除美國在台協會發表公開聲明並以降半旗三日致哀外，日本駐臺代表泉裕泰也致函表示哀悼。英國、法國、比利時、波蘭、荷蘭、瑞典、捷克、加拿大、澳洲、紐西蘭、印度、南非、以色列、約旦、阿曼等國駐臺機關也分別在臉書或推特上推崇李前總統。其他表達慰問的國家包括：墨西哥、南非、秘魯、哥倫比亞、委內瑞拉、哥斯大黎加，以及尊者達賴喇嘛、索馬利蘭外交部及亞洲蔬菜中心等組織，也紛紛透過致函、致電、推特、臉書等不同方式傳達對李前總統的悼念與不捨。

外交部對於各國元首、閣員、國會議員、政要及友人的慰問表示由衷感謝。李前總統一生致力臺灣民主改革，被國際讚譽為「民主先生」，在全球化風起雲湧時代，李前總統帶領臺灣以寧靜革命方式走出威權，造就臺灣的民主奇蹟與經濟奇蹟。我國政府將持續發揚李前總統的民主自由理念，與理念相近國家深化合作，捍衛全球的民主體制及自由與人權的共享價值。

(中時 )