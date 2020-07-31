印度居民喝消毒洗手液死亡(影片源自Youtube)

新冠肺炎國外疫情持續延燒，不少國家仍實施封城政策，由於印度肺炎病例激增，許多城鎮仍處於封閉狀態，因此民眾沒酒可以喝，先前曾報導有民眾為了解酒癮，把油漆當酒喝下，結果中毒身亡，現在又有酒鬼喝下含酒精消毒洗手液，最後釀成悲劇。

這起事件發生在印度庫里切杜鎮（Kurichedu），鎮上有20人因為找不到酒喝，為了解癮冒險喝下含酒精的洗手液，其中8人不幸身亡，1名死者生前曾抱怨胃部感到強烈灼燒感，雖然送醫搶救但仍不治，其他死者也是出現胃痛症狀，昏倒後回天乏術。

根據外媒報導，死亡的8人中年齡大約25歲至65歲，有3人是乞丐，其他則是住在貧民窟居民，至於他們喝下多少酒精洗手液，仍在調查中，當地警方表示，商店販售的洗手液全數送到實驗室檢測，同時調查這些人是直接喝洗手液，還是與假酒混合後喝下。

無法解酒癮的悲劇不斷發生，除了上述喝油漆身亡，一名來自馬哈拉什特拉邦 （Maharashtra）的車夫，也是因為有酒癮、買不到酒，最後點火自焚。

(中時新聞網)