財政部發布新解釋令，特殊、資深優良教師獎金及公務人員模範、傑出貢獻獎金從2021年起，四類獎金將一致視為「其他所得」課稅，其中資深優良教師獎金，將由免稅變為應稅，2022年5月申報綜所稅時適用。

財政部賦稅署官員表示，原先教師與公務人員部分獎金，分別是由1977年及2001年的兩則舊解釋令規範，課稅規定不同，但考量兩種獎金性質類似，都是因職務上有優秀表現所取得的報酬，通盤檢討後，決定將課稅規定一致化，均視為「其他所得」課徵綜所稅。

賦稅署官員說，教師部分獎金，原先解釋令只有針對資深優良教師獎金有說明，這次一併把特殊優良教師獎金也納入，讓相關單位發放獎金時，能有明確依據。

賦稅署官員說，1970年代時軍公教待遇相對不高，加上考量獎金金額不高，因此將資深優良教師獎金視為政府贈與，給予免稅待遇，但近期重新檢討認為，如果是因職務表現才獲得獎金，性質與無償、無對價關係的政府贈與性質不同，因此改列為其他所得課稅。

至於公務人員部分獎金，賦稅署官員說，原先認為性質屬於薪資所得，現在統一改列為其他所得，在本來就須課稅狀態下，估計對稅負不會有太大影響。

(工商 )