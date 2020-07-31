財政部國產署今（31）日表示，今年第五批國有都更宅近日將公告招標，預計8月27日開標，共釋出24戶，分別來自耕曦、明日博及翔譽雙子星等建案，其中，耕曦的四戶店面，此次再降價、打86至87折出售，盼能順利標脫。

近日公告招標的都更分回國有房地，包括耕曦八戶、明日博15戶及翔譽雙子星一戶，合計24戶。其中，明日博及翔譽雙子星標售價格均與先前相同，耕曦八戶經價格重估後，其中四戶店面標售價格調降，比先前打了86至87折左右，其餘四戶住宅價格不變。

鄰近北市師大商圈、位於羅斯福路三段上高價宅「耕曦」，近年已公告標售10多次，目前剩下八戶未標脫，包括四戶店面及四戶住宅，其中四戶一樓店面累計已降價五次，總價由原先的6,199萬至1億2,160萬，降到此次只剩4,385萬元至8,621萬元，希望能順利標脫。

至於國產署手中仍持有的六輕戶「昇陽文薈」及二戶「正隆天第」，目前正在重新估價作業中，是否會再降價，國產署指出，要視審議委員會的估價結果而定；下一批國有都更宅，預計會在10月中旬公告釋出。

(工商 )