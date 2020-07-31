美國晶片大廠高通Q3表現遠優於預期，並透露已與大陸智慧機龍頭華為簽署5G專利授權協議，華為將繳給高通18億美元（約540億）的權利金。高通與華為這份協議，不僅代表與任何手機品牌沒有專利之爭，高通也可以藉此攻入大陸5G市場。

美國晶片大廠高通29日公布2020第三季會計年度財報，合併營收遠超於市場預期，並給出遠超於市場預期的第四季財測，讓高通股價跳漲超過100美元關卡。

高通與美國智慧機龍頭蘋果去年4月達成專利權和解，代表蘋果可以使用高通設計的5G數據機晶片，華為這時候就成為高通最後一家打通的手機品牌廠。行政總裁Steve Mollenkopf直言，高通已經跟全球的手機品牌達成長期的專利授權協議，將讓5G技術變成推動科技前進的動力。

華為在第二季已經成為全球最大的手機廠商，市調機構Counterpoint Research也在日前發布一份研究報告，上季在大陸的智慧機當中，就有3分之1能使用5G網路。

據《香港經濟日報》報導，高通面對大陸手機市場，與其在5G專利繼續與華為發生衝突，不如達成和解，相互授權5G專利更有賺頭。高通早在去年就與華為達成一份每季收取1.5億美元專利費用的協議，加上川普政府對華為禁令毫不手軟，交出18億美元換來突圍封鎖，對華為來說也是象徵意義大於實際。

(中時新聞網)