基隆輕軌以市民優先，藍營呼籲設參與機制、綠營則邀交通部辦說明會。（吳康瑋攝）

基隆輕軌近期引起熱烈討論，有民眾對此引頸期待，但也有部分憂心未來營運後，台鐵恐不進到基隆市區，會讓通勤不便，基隆市議會副議長林沛祥7月31日建議市府，應設立民眾參與機制，讓民眾充分了解這個重大的建設。對此，基隆市政府說，輕軌啟用後，將解決長久以來的誤點問題，通勤效率也會直線上升，也請民眾安心，市府一定會以市民的權益為優先，做最有利的決定。

林沛祥表示，去年11月已在議會就台鐵不進基隆市中心問題提出質疑，但未獲民卻回覆，他說，民眾及政府各有不同的意見，希望市府可以讓市民得到充分的資訊，對此，民進黨立委蔡適應指出，他已將目前市民對於輕軌的疑惑，如實轉達告知相關單位，並強調，等到期末報告定案後，將會邀請交通部到地方辦理說明會，一次解決民眾對輕軌問題的疑慮。

此外，基隆市議員莊敬聖說，一個好的交通建設是為讓民眾更便利、安全，基隆輕軌未來倘若有太多站的停靠和轉乘，會失去原有鐵道運輸的特性，對此，市府指出，輕軌沿線會經過南港展覽館、樟樹灣、汐科、汐止、五堵、北五堵、六堵、七堵、八堵、三坑、基隆及延伸至基隆旅運智慧大樓等站，其中，基隆最主要的轉運中心仍是台鐵七堵站及八堵站，市府指出，這兩個火車站都仍會保留，而基隆大部分民眾也都在此轉乘火車，因此基隆民眾未來的轉乘和交通，只會變的更便利，毋須擔心，市府會以市民的便利為優先考量。

(中時 )