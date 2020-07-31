新冠疫情趨緩後的報復性出遊，讓全台各地旅遊景點全被人潮塞爆，離島的澎湖更是在7月之後出現有如101跨年般的場景，其中花火節也是眾多遊客最期待的行程之一，但澎湖花火節由來究竟為何？原因竟與18年前的華航225死空難有關。

2002年5月25日，一架由桃園國際機場飛往香港赤臘角機場的華航班機，在距離澎湖縣馬公市11公里的外海高空上解體墜毀，機上225人全數罹難，為台灣境內史上最嚴重空難，其失事原因被判定為維修失當。

這次空難對澎湖觀光業造成毀滅性打擊，華航為了補償當地旅遊業，便與澎湖縣政府合作，在當年的七夕舉辦了「千萬風情在菊島」活動，由華航的空姐、空少們變裝演出，俊男美女搭配華麗的服裝與舞蹈，再配合高空煙火秀，成功吸引到許多觀光客駐足欣賞，也成功挽救澎湖觀光產業。

見到成效不錯。隔年(2003年)澎湖縣府打鐵趁熱，加碼與各航空業與飯店業合作，推出「第一屆澎湖海上花火節」，從此花火節就成為澎湖暑假的例行觀光活動，且一年比一年盛大，成為澎湖觀光的招牌。

(中時新聞網)