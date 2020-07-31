父親節即將到來，全家共享大餐是最難得的溫馨回憶。台中日月千禧酒店3樓饗樂全日餐廳8月5日至8月8日晚餐時段，舉辦88饗樂全家一起來活動，只要身分證字號有一個8即享本人餐價8折，有2個8則享5折，有3個8本人可免費享用價值988餐點1客（服務費另計）。業者透露民眾反應熱烈，8月7日訂位已額滿。

業者表示，88饗樂全家一起來活動，每人餐價988元至1988元起，每餐期限優惠30人，限用餐前一天來電訂位，須於用餐前出示身份證以供核對，每組訂位人數上限10位，額滿為止、不與其他優惠專案併用。

位於24樓的極炙牛排館主廚何元嘉推出「The Prime - Santé 舉杯慶祝父親節」餐點，嚴選9款食材，主菜有紐西蘭國王鮭、澎湖明蝦、西班牙頂級橡實伊比利帶骨豬排，美國菁菲力及肋眼牛排，AA9＋澳洲純血種全和黑毛和牛菲力、肋眼，AA9＋澳洲純血種全和黑毛和牛，A5日本宮崎和牛肋眼雙拼、加拿大波士頓活龍蝦等；開胃前菜結合3款創意小品，鹹甜爽口的「帝王蟹酪梨」、「桂丁雞鴨肝球」佐以栗子醬及松露風味，「紐西蘭櫸木冷燻國王鮭」以鮭肉搭上法式茴香蛋黃醬；另附甜點莓果提拉米蘇、咖啡或茶，依主菜選擇每人2580元至3880元起，點父親節套餐加價299元起，即享威士忌乙杯。

※貼心提醒您：理性飲酒，喝酒不開車，未滿十八歲請勿飲酒

(中時 )