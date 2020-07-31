林志玲上圍豐滿。(取自林志玲微博)

45歲台灣第一名模林志玲，自去年嫁給小7歲日本男星「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA後，就鮮少在螢光幕前露面。繼上回驚喜現身台北電影獎後，林志玲近日又再度露面為大陸電影拍片打氣，連洋裝都包不住的豐滿上圍，掀起陸網友熱烈討論。

「大家好我是演員林志玲，希望能看到更多優秀的中國電影，一起站起來為中國電影加油。」影片中志玲姐姐以公主頭加上蝴蝶結洋裝的優雅造型，拍片為電影圈打氣，但不少網友卻被她連洋裝都包不住的豐滿上圍吸走目光，紛紛留言「志玲姐姐也躲不過胸大顯胖的魔咒」、「姐姐胖了！！胖點也超美！！」、「感覺年齡變小了，是不是髮型原因」、「這是林志玲啊？怎麼換了個人似的」。

人美心也美的志玲姐姐，自去年嫁給日本男星Akira後，孕事也成為外界關注焦點，連恩師洪偉明也被追問林志玲懷孕進度，只能笑回：「不要問我，要問她，她有喜事自然會報喜。」

(中時新聞網)