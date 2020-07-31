又有旅行社因新冠肺炎疫情衝擊決定裁員！由於政府出境管制延至8月底，加上紓困3.0方案至今未見具體方案，國內首家上市旅行社鳳凰旅遊今（31)召開緊急會議，會後宣布將精簡人事度過危機，初步規畫裁員40人，占公司總人數300人不到20％。

鳳凰旅行社表示，疫情爆發以來公司實施各種方法，盡量減少公司開銷，期望很快可以度過難關，且保持戰力，但事實的發展未能如願。政府幾個月來的疫情管制措施成效良好，故國門依舊一個月一個月地持續管控，觀光局逐月地限制組團出國，目前仍看不到盡頭。

鳳凰旅行社指出，雖某些國家已陸續解封，其中也有將台灣列入「旅遊泡泡」國家的對象，但現階段政府政策似乎仍認為「閉關自守」是最好的策略，海嘯第一排的旅遊「慘」業只能繼續苦撐。縱使近期國旅爆發，但鳳凰集團實難獨靠國旅的業務支撐下去，政府紓困亦無法解決長期困難，有賴企業自救、轉型、改造，才足以保持實力與戰力。公司是最早上市旅行社，對所有利害關係人負積極存活的重大責任。

鳳凰旅行社表示，數個月以來公司的運作只有部份國旅業務與業外收入（與損失），為未雨綢繆計，不得不採取相應對的措施。自八月起，實行組織人事精簡措施，精簡比例低於20％，並依循勞基法相關規定辦理執行，公司並承諾被調整人員未來在業務正常後可優先回聘。

鳳凰旅行社強調，天助、人助、自助，公司必須想盡辦法，在合情、合理、合法的範圍內做一些調整，以渡過此從未有過的艱困時期。

(工商 )