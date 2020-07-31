寬宏藝術 洪詩、宇珊看雪展。（吳松翰攝）

「Popu Lady」前團員洪詩、宇珊先前各自入主新經紀公司，並展開多樣化演藝工作。她們在7月31日受邀逛雪展，直呼：「超級興奮！」洪詩曾在北京赴人造滑雪場，第一次看到雪挑戰玩難度高的滑雪單板，在現場摔的亂七八糟，她還沒戴專業防水手套，由於一直摔倒導致手套全濕，還結一層霜，雙手覺得超冰，她說：「很害怕手會凍壞截肢。」

洪詩當時趕緊把手套拔掉，「覺得應該要幫手指趕快取暖，我就把手指頭一隻一隻的含到嘴裡，結果含完後，我又把手套回手套裡，感覺更冷。」至於宇珊從來沒看過真正的雪，因此對雪有許多想像，她憶起小時候家人帶她衝上合歡山賞雪，印象是被冰雹打到好痛，「我想要跟卡通一樣做個圓圓胖胖的雪人，但冰雹太硬了，雪人大失敗。」而Popu Lady5位團員現擁各自工作規劃，被問及合體？2人異口同聲說：「有可能的，但5個到齊是滿困難，我們還是盡量達成這個願望。」

(中時 )