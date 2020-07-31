談詩玲推出台語新專輯《無心石》，7月31日出席記者會。今年新冠肺炎疫情肆虐，先前政府宣布八大行業全面停業，談詩玲的老公是夜店大亨，經營多家酒店，損失慘重，她4月在臉書發文替八大行業抱不平，昨坦言當時老公與股東開緊急會議，損失自行吸收，目前八大行業已正常開放，生意回溫，並透露老公不僅投資酒店，「他有其他副業，還有投資房地產，都是有股東合資生意。」

她將在明年迎來結婚30週年，談到婚姻生活，她表示與老公現像家人，更形容過去感情濃像果汁，如今則是白開水，「老伴相知相惜」，至於房事？她不諱言與老公現鮮少開機，更提到她在4年內推6張專輯，跟老公都各自忙碌，已19個月未開機，她笑說：「特別是這半年，現在疫情籠罩，誰還有心情晚上要撩一下。」

談詩玲自認個性活潑，老公相較頗木訥，她私下常會又唱又跳，逗樂老公、增進感情，她打趣：「我比較騷啊！」他們育有25歲兒、19歲女，兒子曾在捷克留學，現在科技公司上班，有交往2年女友，她表示對兒子是管到底，甚至女友都要經過她同意才可交往，她對兒子現任女友很滿意，還主動催婚，盼兒子早日成家，她與老公也為兒、女準備好2間房子，當成結婚大禮。

談詩玲的老公是夜店大亨，將歡慶結婚30年。（談詩玲提供）

(中時 )