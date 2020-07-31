因為出版一本《平安經》而頓時成為網路話題的大陸吉林省公安廳副廳長賀電，在媒體與網路的群起抨擊下遭到官方的調查，隨即被免職。免職的原因恐怕不在於出版了一本奇葩內容的書籍，而是出版時以官場權力動員大量學者與政府單位為其背書，並極盡吹捧之能事。對於公安廳副廳長出書的大動作，網民建議應在經文中增加「副廳長平安」以保官位，果然有先見之明。

據陸媒報導，一本24.5萬字的書籍，全書以咒語式的文句，充斥著「平安」兩字：「初生平安、滿月平安、百天平安、1歲平安、2歲平安」、「宇宙時空平安、世界各界平安、人類文明平安、國家地區平安」，號稱由「平安經百句訣」，由十篇內容構成的奇葩圖書，不斷重複的語句重複，被媒體評為「雷倒眾生」，網民譏為「發神經」、「複讀經」，噁心吹捧賀電的出版文化界推薦文章更被指為「馬屁經」。

《多維新聞》指出，落馬前的賀電，以風雅自居，號稱擁有法學博士學位，並在《國外社會科學》、《社會科學戰線》、《公安研究》、《學術界》等國家級、省級重要學術期刊發表論文50餘篇。出版《平安經》不到半年就再版，售價299元人民幣（合台幣1280元）。

《平安經》出版者為大陸公安部的群眾出版社，該出版社官網稱該書「內容豐富，包羅萬象，可作為一部小百科詞典」，吉林省政府所屬各單位官方微信公號，連續發表「拜讀《平安經》感言」，媒體亦刊載書評稱其為「跨國傳世的經類大作力作，是歷代和當代僅見的首部平安經書」，吉林省各級文化宣傳部門還主辦《平安經》朗誦活動與研討會等活動。

報導說，在輿情洶洶之下，大陸官方媒體的批判接踵而來，吉林省政府立即介入調查，不到2日就宣布這位省公安廳副廳長免職。日前拒絕記者採訪的群眾出版社，從「不要打聽，不能告訴你們」的回覆，立即大轉彎改口「配合有關部門做好調查工作，嚴肅查處違規行為，依法依紀追究相關人的責任」。

陸媒評論稱，不論是吉林省政府或公安部的群眾出版社，朝夕之間的態度陡轉，並不會讓人覺得這是一干官員們沉痛反思之後的洗心革面，反而有「牆頭草隨風倒」的作秀感。這其中的「風」，當然就是近日輿論無數次提及的「權力」。

(中時新聞網)