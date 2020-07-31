桃園市目前累積9例本土登革熱確診案例，針對疫情桃市府極力進行孳生源清除及清消作業。除了住家花盆、輪胎容易有積水外，工地及資源回收場也常出現積水狀況。環保局回應，若工地及資收場未依規定清潔將依法開罰。

環保局回應，每一季都會針對資收場巡檢，桃園市具登記的資源回收場共有94家。環保局指出，在疫情爆發之前就會定期檢查資收場的整齊排放、乾淨程度。疫情爆發後更會加強積水狀況巡查。

環保局提到，2019年起市府增加登革熱巡查檢查項目，包括消毒頻率、消毒紀錄、是否有積水情形及容器貯存區是否有遮蔽設施等。若工地或資收場未依規定清潔、擺放，環保局將依廢棄物清理法進行開罰，可處1200至6000元罰緩。

長安里為桃園市登革熱熱區，疑似有群聚感染的情形。長安里長陳俊亨提到，高風險感染區為中正五街、愛一街及愛二街，但長安里沒有工地也未設有資收場，排除該兩地容易積水的疑慮。他表示近日午後雷陣雨頻繁，更需注意社區積水狀況。

衛生局呼籲，民眾應落實環境巡、倒、清、刷4步驟，避免積水讓孑孓生長。若經衛生單位提醒仍不清除環境積水容器，導致孳生病媒蚊生長，依法可罰新臺幣3,000至1萬5,000元罰鍰。

(中時 )