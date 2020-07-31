前總統李登輝昨天晚間7時24分病逝，家人隨行在旁。北榮醫生透露，李登輝辭世前一天，血壓已經低到無法挽回，強心劑已經無效。最後夫人曾文惠決定停止對李登輝用藥，讓他的呼吸自然停止。不過孫女李坤儀猶豫掙扎到最後一刻，因不忍看阿公繼續受苦，只好忍痛同意拔管。

據《三立新聞網》報導，在李前總統辭世前一天，醫療團隊通知家屬，強心劑已經起不了作用，夫人曾文惠決定停止用藥，讓他的呼吸自然停止。但孫女李坤儀卻始終不同意拔管，直到最後一刻，她因不忍心看阿公繼續受苦，最後才決定放手！

李登輝的兒子李憲文罹患鼻咽癌過世後，李登輝把對兒子的愛全都轉移到孫女李坤儀身上。2015年，高齡92歲的李登輝終於可以親自主持孫女的婚禮，李坤儀婚後沒多久也順利懷孕，育有一子一女，讓李登輝的晚年體會抱曾外孫的滋味。李登輝和孫女李坤儀感情深厚，在李登輝住院昏迷時，也只有孫女李坤儀和曾孫的照片、影片，才會有反應。

(中時新聞網)