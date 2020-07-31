聯發科（2454）宣布旗下驅動IC廠奕力將以總金額1.38億美元（新台幣40.78億元）出售給私募基金東博資本設立的子公司Midus Investments Limited。業界認為，奕力未來將有望轉手給其他IC設計廠，同時也象徵聯發科將逐步淡出驅動IC及觸控IC市場。

聯發科31日公告，將出售奕力百分之百持股，以總股數約3.44億股、每股0.4美元計算，總交易金額達1.38億美元，買下奕力的為私募基金東博資本設立的子公司Midus Investments Limited。聯發科指出，本奕力出售案包含公司員工及矽智財（IP）等。

據了解，聯發科於2015年以旗下晨星科技共斥資36.6億元收購奕力，由於當時奕力屬驅動IC市場上頗屬規模的公司，因此當時聯發科該收購案頗具市場關注。業界認為，隨著聯發科出售奕力後，同時也象徵聯發科未來將逐步淡出驅動IC及觸控IC市場。

(工商 )