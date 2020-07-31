日本31日的新冠肺炎確診數達1557人(至晚間8點的統計)，超越30日的1301人，再創單日確診新高紀錄。東京都31日確診數達463人、福岡縣170人，沖繩縣71人，都創新高紀錄。沖繩連續5天創單日最高紀錄，故決定8月1日起的15天獨自發布緊急事態宣言。
沖繩縣知事玉城康裕31日因新冠肺炎的警戒層級已調升至第3階段的「感染流行期」，故決定至8月1日起的15天內，獨自發布緊急事態宣言，要求沖繩全境居民避免非必要、非緊急的外出，也盡可能不要跨縣移動或由本島到離島移動，同時要求縣外旅客勿前往沖繩。
沖繩縣近來發生群聚感染的那霸市松山地區有部分店面是有陪酒、接客服務的酒吧，沖繩縣籲請業者在緊急事態宣言期間暫停營業，總共約400家店受波及，沖繩縣擬支付每家店20萬日圓的協力金。玉城還要求那霸市內的餐飲店的營業時間不要超過上午5點至晚間10點。
(中時新聞網)
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