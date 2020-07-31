美國第2季GDP赫見史上單季最慘縮幅，避險貨幣日圓強升，加上疫情再起打亂經濟復甦腳步，東京股市31日收低，周線寫下近4個月最差表現。日經225指數周五收跌2.82％，以21,710點作收，創6月15日以來最大單日跌幅。日經指數同時收周線和月線，周跌4.58％為4月初來最大周跌幅，7月跌幅2.59％，是3月以來首見月線收黑。

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