主計總處今（31）日公布2020年第二季民間消費年增率 －0.73％，創下歷年來最差的負成長。此項數據公布之後，外資研究機構、外商銀行經研團隊立即搶發最新報告，內容全是一致方向：2020年下半年台灣經濟將強勁反彈！

包括牛津經濟研究院、澳盛銀行、法國外貿銀行等今天都發布最新台灣經濟分析評論，一致樂觀看好台灣的經濟前景，並重新檢視2020年台灣經濟增長估值，法國外貿銀行為1.5％，澳盛銀行1.6％，牛津經濟研究院雖仍維持GDP年增的負值，但已從先前預估的 —0.6％略微上調至 —0.3％。

這些經常評論台灣經濟情勢的國外單位，似乎因主計總處公布的最新數據，看出台灣在疫情期間的經濟抵抗力，「最糟也不過如此！」，牛津經濟研究院還說，原本預計第二季民間消費會出現 —2.8％，官方數據竟只有 —0.73％，可以想見台灣的疫情衝擊沒有外界以為的糟糕，因此上調了台灣2020年GDP預測。

法國外貿銀行亞太區經濟研究團隊指出，相較於全球各地因新冠疫情陷入焦頭爛額，台灣呈現的是一片「罕見的綠洲」，當地的經濟活動和出行幾乎沒有受到限制，在疫情初期超前部署以來，台灣經濟運行一直保持韌性，半導體和生技等關鍵領域，都將於未來持續受益於5G推出和疫情帶來的需求。

(工商 )