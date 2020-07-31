儘管面臨大企業抵制拒刊廣告及疫情衝擊的壓力，全球社群媒體龍頭臉書30日發布第2季財報，營收獲利皆出乎意料地好。主要是臉書使用熱度並未冷卻，活躍用戶數仍比預期多，照片分享平台Instagram更被視為臉書上季業績報喜的一大功臣。

臉書Q2營收187億美元，較去年同期的169億美元成長11％，也優於FactSet調查分析師預估的173.4億美元。獲利增長近1倍至51.8億美元，或每股1.8美元，擊敗分析師預期的1.39美元。

臉書上季營收增幅雖是歷來最差，仍遠勝分析師預估的3％，激勵臉書盤後股價跳漲7％。

幾乎包辦臉書整體營收的廣告收入，在上季成長10％達183億美元，係受惠於民眾居家防疫，花更多時間上網，且無法開店做生意的商家迅速轉向電商。

此外上季臉書每月活躍用戶數，從第1季的26億增至27億，超出分析師預估的26億，每月超過30億人至少使用臉書旗下1項產品。臉書的最新財報反映出，新冠疫情雖打亂正常經濟活動，卻也炒熱臉書產品的使用熱度。

市調機構eMarketer首席分析師歐威廉森（Debra Aho Williamson）表示，她認為臉書旗下的Instagram ，在協助該社群龍頭抵禦疫情衝擊上，扮演「舉足輕重」的角色。

她進一步指出，雖說臉書未公開Instagram的營收詳情，但他們相信IG是支撐臉書整體營收的主要功臣。

不過臉書Q2營收僅增11％，相較前面4個季度的平均增幅近25％明顯減速。該公司警告經濟受累於疫情低迷依舊、廣告商抵制加上廣告定向效力打折扣，臉書營收成長力道恐持續放緩。

(工商 )