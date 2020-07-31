2020台灣運動產業博覽會，31日舉辦運動傳播座談會，現場民眾有機會可以登上主播台，與球星、主播一同播報體育賽事，資深主播田鴻魁和林奕雯大方傳授播報技巧，精彩秘訣大公開讓現場觀眾在台下急忙拍照、作筆記。

登上主播台參與賽事即時播報和模擬情境訪問，吸引了不少民眾爭相報名，林奕雯傳授播報技巧時表示：「在播報時臉部表情可以很浮誇沒關係，帶入情緒才能讓觀眾感受到球賽的起伏。」

FOX體育台主播林奕雯（左）在運動傳播座談會與林偉傑（右）與楊孟樺交流。（大專體總提供）

田鴻魁更是當場指導過音時常見的問題，他直言：「很多人會習慣每一句話結尾時尾音上揚，其實是不太好的呈現方式。」主播台前的攝影機搭配現場投影布幕放映的棒球賽事，精闢的講解讓現場氣氛熱烈，引起台下觀眾拿起手機拍照甚至拿起紙筆來作筆記。

本次座談會開放150位民眾免費入場於下午1點在松菸2樓多功能展演廳舉行，經體育署指導之下聯合FOX體育家族一同策畫，由世界體育中心資深主播田鴻魁、林奕雯主講，現場更邀請U18世青棒MVP余謙、輔大籃球隊人氣王魏嘉豪、臺電女排楊孟樺與UFA北市大足球隊的林偉傑。

運動傳播博覽會讓民眾有機會體驗播報賽事的樂趣，對懷有主播夢的民眾更是一場不容錯過的精采講座，多功能展演廳每日會有不同的運動產業主題分享，運動產業博覽會展期到8月9日為止，除了電競及多功能館，還有分未來一館及二館、撼動館、運動專業、運動日常，喜歡體育的朋友們要把握時間啦。

(中時 )