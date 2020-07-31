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檢調獲報，國民黨立委陳超明、廖國棟、民進黨立委蘇震清，以及前立委陳唐山、徐永明等5人，疑涉接受有意奪回SOGO經營權的李恆隆賄賂，施壓經濟部修改公司法；無黨籍立委趙正宇則涉收殯葬業者賄賂施壓營建署，檢調今天兵分多路展開搜索。

檢調今天上午9點就到立法院中興大樓展開搜索，主動索取委員相關資料，近中午時，在民進黨立委蘇震清辦公室長達1小時候，手持兩大包牛皮紙袋資料步出辦公室。下午轉往國民黨立委廖國棟辦公室，帶走2大箱資料，廖辦回應「不知道發生什麼事」，隨即關門謝絕採訪。

網友發文表示，去年華航私菸案，民進黨定調叫做「超買」，這次SOGO收賄案會變成甚麼？引發其他網友創意，笑說「超賄」、「超大一包」、「超收」、「有價值的選民服務」、「這不是收賄，這是收受台灣價值」、「加值型選民服務，客製化收費」、「友人寄放，謝謝指教」

(中時新聞網)