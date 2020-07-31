高鐵列車。（本報資料照）

日本的新幹線。(示意圖，黃菁菁攝)

前總統李登輝昨(30)日晚病逝，享耆壽98歲，並引起國內外高度關注。不少日本媒體近日也報導李前總統的過往事蹟，其中有媒體指出，雖然台灣高鐵採用日本新幹線技術並與日方締約是在李前總統卸任之後，但實際上他在這個過程中出力不少。

日媒《產經新聞》報導，台灣正在推進高鐵建設計劃時，在1999年12月，前總統李登輝與時任JR東海社長葛西敬之在台北的總統官邸見面，並探討引進日本技術的可能性。

由於在此前不久，台灣發生了921大地震，因此李前總統希望能夠獲得，在阪神大地震中危機管理十分出色的日本新幹線技術的支持。而這也為日本企業聯盟能夠獲得與台灣高鐵公司的優先交涉權，鋪平了道路。

在李登輝卸任後，2000年12月台灣高鐵與日本方面締結正式契約，並於2007年開始運營。2004年12月底李登輝訪日時，曾搭乘日本東海道新幹線，而為了讓李登輝能夠更好的體驗日本的新幹線，當時葛西敬之也為此來回奔走。

葛西敬之今日也稱讚李登輝在台灣高鐵建設過程中的發揮的重要性，並表達哀悼之意。日本媒體也指出，今後台灣高鐵仍將繼續被視為日台合作的象徵。

(中時新聞網)