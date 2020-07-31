美國科技股在這波新冠肺炎疫情迅速站穩腳步，並成為美股從3月低點強彈的領頭羊，但美國大型科技公司對於市場影響力越來越大，也壓迫到其他中小新創企業發展，對此，美國國會周三(29日) 召開反壟斷聽證會，議員們並把4大科技巨頭痛批一頓，並聲稱「不會對線上經濟的皇帝屈服」。根據統計數據發現，近年在美國的新創企業逐漸減少。

參加美國反壟斷聽證會的科技巨頭執行長，包括亞馬遜創辦人傑夫·貝佐斯、Facebook創辦人馬克·祖克伯、蘋果CEO提姆·庫克、谷歌CEO桑達爾·皮查伊，以線上方式接受美國國會議員提問。

據《華爾街日報》報導，專家說，蓬勃發展的新創產業，對大公司產生衝擊的小公司可以創造就業機會，並讓整體市場更為活躍。但在過去的20年，這些高價值初創企業的數量有所下降，這引發各方討論，雖然這沒有出現明顯下降，但對於整體市場來說是個問題，是否代表過於龐大的科技巨頭占據了所有資源，加上2020年爆發新冠肺炎疫情，

對此有專家歸結出6的理論分析：

第一，這些新創企業老闆沒有真的想要經營公司：哥本哈根商學院管理學副教授Rasmus Koss Hartmann表示，這些創業家想要創辦一家企業，為了是更自由的發展、更無拘無束的發展業務。然而，這些創業家沒想到經營初期會面臨許多困境，這導致能存活下來的高成長性新創企業少之又少，說，社會對企業家精神的態度是導致這種下降的主要動力。他們也提出解決方法，就是停止鼓勵學生一出社會創業，希望由更多有社會經歷的人士投入產業。

第二，政府嚴格監管，傷害高成長的新創企業：近年來的商業法規不利於新創企業發展，大企業反而在這樣的環境下更容易生存，並可以藉由遊說方式制定更適合自己的商業環境。

第三，巴布森學院（Babson College）經濟學副教授Mahdi Majbouri表示，從1990年代起，大型公司對於來勢洶洶的新創企業抱持敵意，最終的反應就是以併購這些新創企業，壯大自己主導市場的能力。這也使得市場上的確減少許多新創企業推動整體環境競爭的能力，並提高新創企業加入的門檻。

第四，缺乏管理訓練：米蘭博科尼大學管理與技術系主任Alfonso Gambardella表示，許多創業家沒有做好經營生意的準備就進入了市場，導致面臨到複雜性和不確定性問題卻無法處理。Alfonso Gambardella認為，如果從一開始就對管理人員進行更好的培訓，成功的案例將大幅提高。

第五，零工經濟型態正在衝擊新創企業執行者：北卡羅來納大學社會學教授Howard E. Aldrich表示，越來越多的創業家採取零工經濟，但缺乏對制度的規劃，導致無法順利商業化，並帶來高速成長，這也使得零工經濟模式顯得沒有效率。

第六，統計問題：巴布森學院的教授Majbouri表示，新創企業減少的另外一種可能，與就業率的統計方式有關。由於新創企業與過往的企業經營方式有相當大的落差，包括員工數量，所以也有專家認為，新創企業不是減少了，而是人力需求因時代演變減少，所以看起來似乎是新創企業逐年下降。

(中時新聞網)