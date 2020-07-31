台彩去年七月開出九億兩千多萬的威力彩頭獎，事後爆發國內第一件彩金得主鬧雙包的案件，涂姓台商控告友人張姓夫婦侵占。（摘自中天電視）

本月27日台彩開出史上最高頭獎31.2億，由2注對分。其中一注獎落北市大安區，不過有網友爆料，得主為台新銀行法金部門10名員工集資包牌，並傳出集體離職事件，更進一步爆料其中一職員想獨吞彩金！雖台新一再澄清純屬網友虛構，不過10年前確實發生過一起「代買彩券中9.2億」侵佔事件，最後被告因一時貪念淪為階下囚。

銀行職員獨吞彩金事件真假無從驗證，不過由於台彩「認券不認人」，一起侵佔頭獎獎券事件在10年前真實上演。據了解，2009年七月台彩開出九億兩千多萬的威力彩頭獎，一名涂姓台商委託友人張姓夫婦代買威力彩彩券，事後對獎發現中了9億頭獎，但友人張姓夫婦見錢眼開翻臉不認人，將錢領走，涂姓台商憤而提告對方侵佔。

據了解，涂姓台商以簡訊方式，委託張姓夫婦購買威力彩彩券，沒想到涂姓台商真中了9億2千多萬元頭獎，涂姓台商要求與張姓夫婦一同領獎，沒想到這對夫妻卻起了貪念，想獨吞獎金，不僅對涂姓台商避不見面，還逕自領取7億多元的獎金，存入張婦的銀行帳戶。

涂姓台商得知憤而提告對方侵佔，經由檢調單位調查指出，發現張姓夫婦曾在對話記錄中提到「中了要分紅喔」、「我絕對不會給你獨吞」等關鍵證據，且法官認定電話錄音檔並沒有剪接，中獎人確實為涂姓台商，依背信罪，將張姓夫婦各判處兩年有期徒刑。二審法院更以侵占罪，重判張男三年六月、張妻三年徒刑，全案定讞。

(中時新聞網)