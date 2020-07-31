亞典藝術書店自1989年起營業，是專門販售藝術類書籍的專業書店。（截取自臉書）

專門販售藝術書籍的亞典藝術書店，31日晚間在臉書專頁貼文表示，實體書店即將於今年10月底結束營業，「儘管萬分不捨也得痛下此決心。對不起、謝謝您、請諒解！」亞典藝術書店的實體店面也曾在2017年2月暫時歇業，後來在書迷的支持下同年9月重新開張，沒想到經營三年後，又再度宣布關閉實體書店。消息一出，許多讀者紛紛在臉書留言，感謝亞典帶來的藝術養分。

亞典書店最早於1989年營業，最初位於師大旁的小巷子內，是販售進口藝術類書籍的專業書店，2000年時搬到仁愛路現址。2004年到2009年也曾在重慶南路一段開設分店，成為重南書街書店的一份子。

在2017年1月，亞典書店在粉專貼文表示，由於整個零售業不景氣，敵不過現實嚴峻的考驗，必須暫時歇業，希望大家諒解。2017年9月，亞典在許多藝術書愛好者的支持下，在原址重新營業，更結合咖啡、藝廊，以複合式經營。

亞典藝術書店於臉書專頁表示，部份典藏書、國外原版目錄和絕版海報展售中，清倉書3折起，新書75折、非會員85折。至於代訂書則視狀況受理服務。

(中時 )