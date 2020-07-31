據日本共同社7月31日報導，多名政府相關人士透露，關於台灣前總統李登輝的喪禮，日本政府及執政黨內部出現了由前首相森喜朗出席的方案。

另據時事通信社報導，對於森喜朗赴台出席李登輝的喪禮，因為台日沒有邦交，日方將避免使用「政府特使」頭銜，而考慮以民間交流方式安排。83歲的森喜朗目前擔任第32屆奧林匹克運動會組織委員會（東京奧組委）會長。

《產經新聞》稍早報導，日本政府正在安排，若前總統李登輝辦喪禮時，將派日本前首相出席。日本官房長官菅義偉31日上午在內閣會議後的記者會上針對是否派人參加李登輝的喪禮之提問表示，「沒有預定派遣日本政府相關人士」。

森喜朗於2000年4月至2001年4月擔任日本首相，與台灣關係良好。2000年陳水扁當選總統後，森喜朗積極表示應該祝賀。2000年5月李登輝卸任總統後，對於邀請李登輝訪日一事，森喜朗也表示積極支持。2001年春天，李登輝申請訪日成了台日最熱門的新聞，但日本外務省擔憂引起大陸不滿，反對李登輝訪日，不過最後森喜朗仍決定發給李登輝簽證。

2003年12月，森喜朗訪台，獲陳水扁總統接見。2006年，森喜朗再度訪台，獲總統陳水扁及前行政院長謝長廷接見，並得到陳水扁頒授「特種大綬景星勳章」。

2014年1月，森喜朗就任第32屆奧林匹克運動會組織委員會（東京奧組委）會長。

(中時 )