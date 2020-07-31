高雄市左營區30日發生網路口角糾紛引起的砍人案扯出案外案，陳女犯案後31日凌晨在曾姓男友陪同下到左營分局投案，未料2人離去距離警局400公尺處，遭3車包夾，陳女、曾男遭人押入車內載走，警方獲報快速循線逮獲4嫌，另2嫌循線逮捕中。

27歲蕭女及23歲陳女疑因網路社群口角相約飲料店談判，2人當場再生衝突，陳女持刀刺傷蕭女後逃逸，案發後警方積極偵辦，陳女自知法網難逃，於31日凌晨1時30分在曾姓男友陪同下向警方投案。

曾男陪女友做完筆錄後離開左營分局，2人在左營區文自路與孟子路口時，突遭3車約8名歹徒攔下，歹徒持球棒痛毆曾男後，將他塞進後車廂，陳女被押進另部汽車後載離現場。

左營分局受理報案後，警網於3分鐘內到達現場，立即啟動攔截圍捕機制，成立專案小組積極偵辦。

專案小組過濾監視器，發現嫌犯逃逸路線，約在中午12時20分帶回1車3男22歲郎姓及22歲陳姓犯嫌、18歲王姓犯嫌，另下午在左營區華夏路與重義路口停車格內，發現20歲蔡姓犯嫌乘坐在另台涉案車輛。

警方表示，犯嫌蕭女哥哥為了替妹妹出氣，找來友人要教訓陳女及曾男，曾男被丟包在岡山秀傳醫院，陳女在中都濕地被尋獲，2人均無生命危險，警方待全數到案後依聚眾鬥毆等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，並建請檢方聲請羈押。

(中時 )