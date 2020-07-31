北台南家扶8月3、4日推出「集小愛成大愛」助學義賣，於新營、白河、佳里、學甲、善化中山路、永康、歸仁7大郵局同步展開。（劉秀芬攝）

北台南家扶8月3、4日再度與台南郵局總局合作，推出「集小愛成大愛」助學義賣活動，於新營、白河、佳里、學甲、善化中山路、永康、歸仁7大郵局同步展開連續2天的「集愛助學大作戰」，為家扶學子籌措新學期的助學金。

多年來一直十分支持家扶助學希望工程的潘敏捷女士，得知義賣物資缺乏，也協助連結最夯的紅星肉骨茶蛋加入助學義賣，而紅星肉骨茶蛋背後其實有一段感人的故事。

8年前白河分局小隊長林宏星因緝捕毒販遭槍擊英勇殉職，帶給家人無比的傷痛。林宏星妹妹林叔鋺說，小時候家中很窮，但每逢生日，媽媽總會為他們特別煮一顆蛋，因為那就是窮人的蛋糕，也是童年最棒的回憶。

林叔鋺說，後來家人結合南洋風味的肉骨茶配方，研發成特有的「肉骨茶蛋」，林宏星特別喜歡這味道。林宏星過世後，林母在白河栽種蓮子，並持續製作肉骨茶蛋，供親友購買。

本次活動林叔鋺將於新營郵局提供1200顆肉骨茶蛋、自家研製的小魚乾辣椒30瓶，一起做公益，也期延續哥哥生前的熱心與愛心。

台南郵政總局局長黃良江帶領員工響應義賣，提供郵政寶寶、郵差造型書架、洗潔精、抗菌洗手乳等商品，並呼籲民眾共襄盛舉，助學希望工程受惠學生趙綋微感恩表示，「郵」你相挺真好。

受惠於助學希望工程的家扶學子趙綋微，今年透過體育專長錄取台灣體育大學體育學系。趙綋微表示，父親罹癌逝世後，媽媽獨力撫養5名子女，若無家扶的協助，不可能有機會升學並在跆拳道發揮專長獲獎，希望完成學業後能回饋社會，也希望民眾踴躍參與七大郵局的義賣活動。

本次義賣亦獲得台糖油品事業部捐贈衛生紙及日用品、英權食品行捐贈玻璃保鮮盒及精緻玻璃杯、紅布朗國際有限公司捐贈堅果及健康飲品、湯姆熊捐贈文具、真省錢團購-尤正吉捐贈通心麵、程宸設計有限公司捐贈貓爪板、聯鴻興業有限公司捐贈高山露營睡墊、運動滾筒和圓柱等。

家扶表示因受疫情影響，助學金籌措相較以往更形艱困，家扶也鼓勵民眾可於3日及4日於7大郵局義賣場捐三倍券做愛心，凡於義賣場捐助500元振興券即可獲蘭花1株。

北台南家扶主任莊淑惠指出，每學期的助學金是家扶學子升學之路最重要的「補給站」，新學期預計需要籌措660萬元助學金，協助450位高中職大專生及550名中小學生圓升學夢想，距離目標仍有310萬元的缺口，除籲請社會大眾捐助愛心外，也歡迎民眾於8月3、4日至7家郵局給家扶兒鼓勵與打氣。

(中時 )