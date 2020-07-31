主計總處：台灣還沒到經濟衰退的地步 21:462020/07/31 工商 于國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 主計總處今（31）日表示，雖然第二季經濟成長率下修為-0.73％，但並未出現經濟衰退（recession），因為民間投資、工業生產仍持續成長。圖／本報系資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主計總處今（31）日表示，雖然第二季經濟成長率下修為-0.73％，但並未出現經濟衰退（recession），因為民間投資、工業生產仍持續成長。 主計總處公布第二季GDP概估，主計總處官員表示，雖然第二季經濟出現負成長，但資本形成仍有9.56％的成長，工業生產也有4.4％的成長，因此還不能算是經濟衰退。 主計總處官員指出，台灣於2009年金融海嘯期間，出現過經濟衰退，當年工業生產、民間投資皆是負成長，而目前台灣投資、生產仍穩定成長，這說明如今台灣還不到經濟衰退的地步。 (工商 ) #主計總處 #經濟衰退 #工業生產 #第二季 也許您會感興趣 財經熱門新聞 李登輝「戒急用忍」！25年後今天 台積電、聯電兩樣情 - 財經 拚過台積電直攻3奈米？ 死敵Q2暴賺2千億還揭驚人強招 - 財經 驚！200萬定存換60張金融股 他曝這種股票肉更多 - 財經 20年前張忠謀也抱怨！他曝台積電若去大陸下場 - 財經 「那張我買的」不認10人包牌！傳台新員工獨吞15.6億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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