主計總處今（31）日表示，雖然第二季經濟成長率下修為-0.73％，但並未出現經濟衰退（recession），因為民間投資、工業生產仍持續成長。

主計總處公布第二季GDP概估，主計總處官員表示，雖然第二季經濟出現負成長，但資本形成仍有9.56％的成長，工業生產也有4.4％的成長，因此還不能算是經濟衰退。

主計總處官員指出，台灣於2009年金融海嘯期間，出現過經濟衰退，當年工業生產、民間投資皆是負成長，而目前台灣投資、生產仍穩定成長，這說明如今台灣還不到經濟衰退的地步。

(工商 )