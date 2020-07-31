為了彌補虧損，富邦金控代富邦證券(香港)31日公告董事會決議通過辦理減資港幣6,293萬元。

富邦金表示，富邦證(香港）董事會決議，為彌補虧損，辦理現金減資，減資港幣6,293萬元，預計消除股份:6,293萬股，減資比率約22.22％，富邦證券(香港)減資後股本港幣2.2億元。因為該案須經股東會決議通過生效並向主管機關辦理核備，因此，股東會召開日期為8月18日。

(工商 )

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