美國4大科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書、Google在最新一季的財報都優於市場預期，打消先前科技股強漲，財報卻無法達成市場所期待的表現，最終將成為泡沫的憂慮，也抵銷對美國Q2經濟成長率急崩近33%、創下史上最慘單季表現的負面影響。道瓊指數周五(31日)開盤上漲44.26點、以26,357.91點開出，那斯達克指數大漲百點，台積電ADR股價走跌逾3%。

截至台北時間9點35分，道瓊指數上漲點42.20或0.16%、暫報26,355.85點；標普500指數上漲10.72點或0.33%、暫報3,256.94點；那斯達克指數強漲100.83點或0.95%、暫報10,688.65點。台積電ADR股價下跌0.48美元或0.60%、暫報79.45美元。

蘋果股價上漲22.48美元或5.84%、暫報407.24美元，也寫下歷史新高紀錄；臉書股價上漲17.41美元或7.42%、暫報251.91美元；亞馬遜股價上漲142.62美元或4.67%、暫報3,194.50美元；Google母公司Alphabet則是營收出現首次下滑，但獲利仍優於市場預期，股價下跌74.82美元或4.86%、暫報1,463.55美元。

(中時新聞網)