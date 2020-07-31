環保署31日召開環評大會，會中通過森霸電力第二期燃氣複循環發電計畫環境影響說明書及捷運民生汐止線第二期路線環境影響說明書兩案。

其中森霸電廠規劃設置1部裝置容量100萬瓩±10%的燃氣複循環發電機組，並設置相關運轉、維護等附屬設施，新增面積約27公頃，並設置5座高壓電塔及161千伏(kV)輸電線路，全長約1.2公里。

最後委員會決議，環境影響說明書已足以提供審查判斷所需資訊，無須進行第二階段環境影響評估。

最後決議顯示，本環境影響說明書中已針對施工及營運期間之「地形及地質」、「空氣品質」、「溫室氣體」、「噪音及振動」、「水文及水質」、「廢棄物」、「土石方」、「電磁場」、「生態環境」、「景觀及遊憩」、「社會經濟」、「交通運輸」、「文化資產」及「安全評估」等環境項目，進行調查、預測、分析及評定，並就可能影響項目採行預防及減輕對策。經評估後，本案各項目評估結果影響輕微，對環境資源或環境特性無顯著不利影響。

(工商 )