受新冠肺炎所苦，近期國外染疫人數忽然攀升，不少國家限制出入境，現階段政府政策仍規定無法出團，國內多家旅行業者業績嚴重受創，台灣首家上市旅行社鳳凰旅遊今（31日）緊急開會，高層宣布精簡公司人事，其裁員比例占總人數約20％，確定裁40位員工。

鳳凰旅行社聲明，疫情爆發後已盡量減少公司管銷費用，並實施多項方法紓解困境，但現實卻又能如願，雖然政府因超前部署目前疫情維持穩定，但觀光局限制旅行社出國出團的禁令未鬆綁，看不到將來。

面對旅遊業困境，鳳凰旅遊坦言，雖有少數國家陸續解封，甚至有將台灣列入「旅遊泡泡」國家，可現階段政策仍採「閉門自守」的策略，以國外旅遊為主的業者只能苦撐，即使近期國旅大爆發，但鳳凰集團很難只靠國旅的收益支撐，政府紓困的方案就長遠層面而言幫助有限，只能依靠企業自救、轉型及改造，才足以保持戰力，身為台灣最早上市的旅行社，要面對所有利害關係人負其重大責任，部份裁員的決策是不得已之舉。

鳳凰旅遊表示，數個月以來公司運作僅靠部份國旅收入，對此，面對艱難現況，採取相應的措施，自8月起，實施組織人事精簡，裁員比例低於20％，並依勞基法規定辦理，並承諾被裁職員將來可在業務正常後優先回聘。

(中時 )