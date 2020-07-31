小朋友們換上迷你版警察制服、騎乘小型哈雷警用機車等活動，提升對警察工作了解與認知。（盧金足攝）

青春熱力夏令營展示「BMW警用大警重機車」及「防彈背心」、「防彈頭盔」及「M16步槍」等警用裝備。（盧金足攝）

台中市警察局第四分局為落實暑假期間保護兒童、少年的預防犯罪工作，在大墩派出所舉辦「青春熱力夏令營」，展示「BMW警用大警重機車」及「防彈背心」、「防彈頭盔」及「M16步槍」等警用裝備，讓小朋友們換上迷你版警察制服、騎乘小型哈雷警用機車等活動，提升對警察工作了解與認知，夏令營下一站將於8月18日上午在春社派出所登場，還有警犬隊明星狗狗到場與大家同樂。

警第四分局在大墩派出所舉辦「青春熱力夏令營」，活動內容包括警用裝備介紹、趣味團康等活動，副分局長薛錦孟、偵查隊隊長陳谷楓、大墩所副所長林忠生在場展示「BMW警用大警重機車」及「防彈背心」、「防彈頭盔」及「M16步槍」等警用裝備。

小朋友們換穿迷你版警察制服、騎乘小型哈雷警用機車等活動，提升對警察工作了解與認知，舉辦「反幫派」、「反吸毒」、「反菸害」、「反飆車」、「反援交」、「反詐欺

」等預防犯罪宣導闖關活動，寓教於樂的方式讓青少年朋友建立自我保護的意識，遠離犯罪誘因。

暑假期間辦理「熱力青春暑期夏令營」系列活動，警第四分局歡迎大小朋友一同來參與，夏令營下一站將於8月18日上午在春社派出所登場，還有警犬隊明星狗狗現身，將成為夏令營的亮點。

警第四分局分局長吳耀南呼籲青少年朋友，暑假期間應參加正當休閒娛樂，切勿流連妨害身心健康場所，減少自己被害或觸法的機會。

(中時 )