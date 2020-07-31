最近一項研究發現，5歲以下小孩的上呼吸道可能會攜帶大量新冠病毒，數量可能是成年人的10-100倍。因此兒童可能和成年人一樣，恐把病毒傳播給其他人。這結果與目前普遍的說法抵觸。

研究發表於最新一期的《美國醫學學會小兒科》期刊（JAMA Pediatrics），研究計畫由西北大學以及芝加哥安與羅伯特．盧裡兒童醫院的主治醫師薩傑特（Taylor Heald-Sargent）共同完成。,

研究對象包括145名年齡從1個月至65歲不等的非重症新冠患者，並將這些患者分成三組：5歲以下兒童、5-17歲兒童及青少年，以及18-65歲成年人。

研究顯示，同樣在上呼吸道部位，5歲以下兒童的病毒量是成年人的10-100倍。5-17歲兒童及青少年的病毒量水平與成年人相當。研究還發現，5歲以下兒童的病毒核酸量也大於其他兩組人群。

這一發現是否意味兒童也有可能成為新冠病毒的傳播者？

自新冠疫情在全球蔓延以來，鹹信兒童不易感染人群，感染後出現重症的情況也較少，因此不具很強的傳染性。此外，早期報告也沒有發現有力證據能證明，兒童對傳播新冠病毒扮演關鍵角色。

研究團隊表示，這項研究只觀察了病毒核酸，而沒有涉及傳染性病毒，因此目前還無法得出兒童是否會傳播新冠病毒的結論。而且，研究規模較小，還需進一步擴大樣本。

該研究發表時間正好在白宮和美國疾控中心（CDC）雙雙建議學校秋季恢復實體上課，這研究等於是提醒當局必須提高警覺，不應淡化學校復課後病毒擴散的潛在風險。

(中時 )