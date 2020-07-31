大陸北京市31日發布暴雨黃色預警，雨勢極大，著名觀光景點故宮內的太和殿等大型宮殿基座出現難得一見的「九龍吐水」，許多避雨的遊客紛紛以手機拍下此一景象。考古與文化學者指出，此為故宮興建時所設計的精巧排水系統，在大雨來臨時讓宮殿與地面不積水，而這個複雜精細的排水管道使得故宮至今600餘年，經過無數大雨暴雨，卻從未淹過水。

今日北京發佈暴雨黃色預警，城區及東部有暴雨，局地大暴雨，隨後又發佈大風預警。且由於雨勢較大，故宮太和殿、中和殿、保和殿基座再現「九龍吐水」景觀，許多避雨遊客拿著手機搶拍「九龍吐水」景象，網上也熱烈議論。最著名的莫過於故宮太和殿、中和殿與保和殿的三層基座，共有多達1142個龍頭排水孔，同時出水時也成為故宮一景。

故宮內的排水溝渠，有分明暗，在地面與地下交錯，都是以石材打造。（圖／網路）

故宮的排水溝渠以石材為主，從設計之初就順西北向東南傾斜的地勢建成，至今已使用數百年，功能仍很完善。（圖／網路）

北京一向很少下雨，大雨更是罕見。如果是參觀故宮且遇上大雨，別說是外地人，連北京當地的居民都極少碰到。故宮位於北京中軸線，四周都是平坦地面，如果遇上大雨很容易因雨而積澇，到處會有或大或小灘積水，因此街道的排水系統功能就很重要。而故宮佔地面積不小，為防地面積水，從興建之初便已設計了網絡排水系統。

圖為故宮的內金水河，是金水河流入故宮的一段，故宮內溝渠的雨水通過內金水河流至外金水河通往城外。（圖／網路）

故宮為明清兩代的全國權力中心，地位非常重要，其主體建築為太和殿，搭建在巨大的石材基座上，基座表面有隱蔽的排水溝槽，在高出地面的基座周邊設計整非的排水口，並以石雕螭首裝飾。大雨時雨水由溝槽導引至螭首噴洩而出，進入宮殿周邊的溝渠。

傳說中螭是龍的幼子，嘴大無角，腹大能容水，因此中國古建築上常用於排水口裝飾，原稱「螭首散水」，一般民眾則泛稱為龍，因而有「九龍吐水」之稱。

故宮大殿基座上有整排的螭首，因平時很少有水，因此許多人認為僅有裝飾功能，到下大雨時才會見到九龍吐水。而且不一定是九個，九只是描述數目多，又在天子腳下，因此以九來形容。近些年因酸雨之故，故宮內各種石刻毀損情況嚴重。（圖／網路）

平時北京極少下雨，用水多來自於密雲水庫，因此難得見到「九龍吐水」景象，必須要到雨季才能看到。對多雨的台灣來說，下雨的景觀不稀奇，但在北京較為難得，看到故宮內一整排螭首出現「九龍吐水」的機會就更少，也因此而形成話題。

「九龍吐水」讓雨水流入宮殿周邊溝渠中，這些溝渠有分明渠與暗渠，都是石材建造，利用設計好的地勢落差，最後匯集於故宮的內金水河，再流入外金水河。

文物學者指出，故宮地勢西北高而東南低，排水系統設計利用此一地形設計，建成至今已歷600餘載，從未在大雨時淹過水，古代匠人的技藝確實令人折服。

(中時新聞網)