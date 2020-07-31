雖然台灣目前已進入豐水期，但是台南市6月降雨量明顯偏少，曾文水庫蓄水量較歷年同期平均蓄水量為低，市長黃偉哲提醒市民朋友，平時仍應節約用水，維持節水好習慣，有水當思無水之苦，防患未然。

依中央氣象局資料顯示，今年台南市6月降雨量明顯偏少，目前曾文水庫蓄水量為1億2519萬噸，蓄水率僅24.6％，歷年同期平均蓄水量則約3億2000萬噸、平均蓄水率約達72％，現在水情相當嚴峻。

依中央氣象局資料，台南市夏季重要降雨來源如西南季風、颱風等，目前指標皆偏弱，現主要降雨多係午後局部雷陣雨，未來一季降雨推估，7月偏少至正常，8、9月接近正常。

台南市水利局表示，今年汛期期間除了防澇，同時也要抗旱，經濟部水利署及南區水資源局已提前召開供水情勢檢討會議因應，檢討管控全台各區水情，從水庫蓄水量、區域調度、灌溉管理等面向，謹慎管控各標的用水，以確保台南市供水穩定無虞。

黃偉哲也呼籲市民，持續撙節用水，維持節水好習慣，用水時少量且分段。如使用水龍頭、蓮蓬頭等開關別轉到底，洗澡、洗碗、清洗等採分段少量水流刷洗，即可省下可觀水量；且水不要只用1次，洗衣水、洗澡水等用水，均可收集起來作為洗車、拖地及沖洗馬桶用等，用水減量且回收運用，隨時隨地節水。

(中時 )