中央大學與台達電宣布共同成立「機器人聯合教學研究中心」，由中央大學校長周景揚和台達機電事業群總經理劉佳容揭牌並簽署合作備忘錄。台達電工業自動化整合自行研發的工業機器人、機器視覺產品及智慧製造系統推出的全方位智造解決方案，積極以業界實戰經驗協助產業智慧轉型，以產學合作方式打造中央大學全校性的機器人教學與研究實作場域，強化並落實智慧機器人領域的人才培育，為台灣產業「智動化」轉型升級提供優秀人才。

台達機電事業群總經理劉佳容表示，中央大學重視智能製造相關課程，在專業人才培養上投入許多人力和資源，而台達投入工業自動化領域25年，已成 為該領域的世界級廠商之一，成長的關鍵動能來自於人才，因此台達近年加速投入各式產學合作計畫，此次雙方合作建置 「機器人聯合教學研究中心」，台達電除了提供產品之外，更透過台達在工業機器人的開發與應用經驗，協助學程規畫、讓學生快速進入機器人的理論和實作， 亦計畫未來提供學程證書以接軌 產業界，增加學生的就業優勢 。

中央大學以這項計畫，加上教育部「高教深耕計畫」、「新工程教育方法實驗與建構計畫」等專案經費補助，再透過工學院、機械系自籌款等挹注，共同投入包括產品市值近千萬元預算，整建150平方米的實驗室空間，並整合台達垂直多關節機器人DRV70系列、機器視覺系統DMV2000系統、機器人模擬軟體DRASimuCAD、與智慧感測器等，建構六組機器人工作站，做為全校性機器人教學與研究實作場域，以提升學生在工業4.0智動化實務技能與創新應用的能力。

(工商 )