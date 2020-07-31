中職球迷敲碗多時的K-zone電子好球帶，在中信兄弟與光禾感知科技合作部署和測試後，從今天(31日)起將正式成為常態球賽轉播標配，球迷們在中信兄弟的每場主場比賽中，都可以享受到AI自動判定的電子好球帶所帶來的觀賽樂趣。

這套由台灣廠商自主研發的AI電子好球帶，不同於國外運用雷達感測的作法，而是利用架設在場邊的高速攝影機畫面，以視覺影像方式捕捉偵測球體、追蹤辨識人體骨架及物體位置，進而生成三維空間的球路軌跡，因此可在每球投畢後即時自動顯示進球點。

中信兄弟球團表示，一直都在嘗試導入新的運動科技讓球員有好環境提升自身實力，這次和以智慧球場方案聞名的科技新創公司合作，球團內部也同步比對原本隊內使用的監測數據，兩者平均誤差區間不到3公分，準度相當高。除了AI電子好球帶的應用外，未來也考慮將骨架重建、動作分析等其他延伸技術，運用在球員投打動作訓練、情蒐領域，讓球賽對戰更精彩。

另外，這套AI電子好球帶功能，除了球賽轉播外，在中信兄弟官方APP「兄厲害」也能即時順暢收看，更會搭配球團主題日活動、特殊節慶推出「限定造型好球帶」等互動功能。

延續上半季封王的強大氣勢，下半球季也預計推出許多場內外互動的局間遊戲和新功能來為中信兄弟年度封王應援助力，例如搖搖手機試運氣、好球帶預測等，讓球迷看比賽為球員加油，還能趁空檔動動手指拿大獎！更多好玩局間遊戲和觀賽新功能消息，請關注「兄厲害」APP！

(中時 )