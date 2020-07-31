苗栗縣義勇消防總隊31日辦理109年上半年全國義勇消防總隊長、副總隊長及總幹事聯繫會報，內政部長徐國勇也到場感謝各縣市總隊長領導義消團隊服務人群並守護地方安全。

今年上半年度全國義勇消防總隊長、副總隊長及總幹事聯繫會報，31日在頭份市君樂飯店登場，徐國勇、苗栗縣長徐耀昌、消防局長徐新淵，以及擔任苗栗縣義勇消防總隊長的苗栗縣議長鍾東錦等人出席，對於各地義消英勇且不遺餘力深入災害現場，協助災害搶救工作的奮不顧身精神給予崇高敬意，並感謝各縣市總隊長領導義消團隊服務人群並守護地方安全，協助各地消防局執行防救災及為民服務等工作。

苗栗縣最初義消組織於民國38年底獲核定縣府命名為「新竹縣竹南區義勇消防隊竹南鎮分隊」，成立迄今已有71年歷史。今年苗栗縣義勇消防總隊首次承辦聯繫會報，藉會議關心義勇消防總隊的各項議題，各地方義勇消防總隊的所有人員，也將持續在全國各角落執行救災、救護、為民服務等，盡心盡力，使命必達。

(中時 )