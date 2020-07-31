新冠肺炎爆發至今，全球疫情仍不容輕忽，許多國家因為採取適當防疫措施，相較於剛爆發人人不敢出門，現在不少民眾假日選擇接觸大自然，放鬆身心之餘，也不會人擠人、同時可以保持社交距離，但南韓有一對夫妻，加露營活動後，竟感染新冠肺炎，引起南韓當局重視。

這對夫妻本月份24日至26日，前往江原道洪川郡的營區露營，加上同行喜愛露營的人總共18人，舉行3天2夜的露營活動，因為營區相當空曠，且又是在戶外，與都市、室內活動比起來，感染風險相對較低，因此大家都很放心參加露營活動。

根據外媒報導，這對夫妻露營過程中，接觸到來自京畿道華城市、感染新冠肺炎的夫妻因此中標，不只這對夫妻受害，當時一起參加露營的人當中，30日有6名成員染病、31日又有一家3口確診，目前共9人得肺炎，也就是說，露營同好會成員有一半都被感染。

雖然參加露營的所有人，每個家庭都各自使用帳篷，但活動中免不了同桌用餐、野外活動、一起遊玩等接觸，且沒人戴上口罩，不僅露營同好會成員處在高風險中，他們露營前曾到超市採買物品，至少接觸到2至3組顧客，因此南韓防疫局不排除境內感染持續擴散。

(中時新聞網)