谷歌母公司Alphabet周四公布第2季財報，受新冠肺炎疫情衝擊，包括旅遊業與消費品牌等廣告大戶因經濟前景不明而削減支出，讓其數位廣告營收年跌8％，是公司有史以來首次營收下跌。

Alphabet第2季整體廣告營收較去年同期減少26億美元，萎縮至299億美元，主要受谷歌廣告營收下跌拖累，因為像YouTube的廣告營收仍溫和成長。

谷歌成立22年來，每一季廣告營收均成長，因此第2季出現下跌就格外受到關注。

至於Alphabet第2季整體獲利年跌30％至64億美元，毛利率從24％下滑至17％。

在疫情影響業績之下，Alphabet持有的現金部位，從1月時的185億美元，到6月底時減少至177億美元。

Alphabet執行長皮查（Sundar Pichai）認為第2季業績不理想，是疫情衝擊宏觀環境所致。

儘管他認為目前已出現廣告業務可望回穩的初步訊號，其他管理高層也同意目前廣告業務已穩定地改善，但Alphabet財務長波拉特（Ruth Porat）強調現階段的廣告業務仍未完全走出困境。

(工商 )