為擴大搶攻自由行旅宿商機，並問鼎台北西門町飯店市場龍頭寶座，天成飯店集團旗下台北花園大酒店董事會已決議通過，斥資超過2億元啟動飯店改裝計畫，包括客房與公共區域，預計9月份先設計出2間樣品房，俟討論並視需要修正後才正式逐樓層為客房換裝。

除此，天成飯店集團與中華郵政合作，計畫在台中七期投資開發的精品旅館「天成丰閣COSMOS BOUTIQUE」，預計在8月中下旬可望取得建照，如果沒有意外，最快可望在2023年營運。

天成飯店集團副董事長兼執行長張東豪表示，台北花園大酒店將以「旅艋舺，遊西門」為主題訴求重新定位，並以傳遞和演繹艋舺和西門町歷史與文化為客房改裝的裝潢設計重點，同時針對自由行旅客需求打造細節。

有241間客房的台北花園酒店於2009年7月正式營運，2010年起飯店每年均住房率皆落在88%至93％之間，常居全台飯店年均住房率排行榜前3名。台北花園大酒店去（2019）年營收5.04億元，住房率92.49％、平均房價2352元。在旅遊旺季時，平均房價更曾達到4000元。

張東豪表示，過去台北花園酒店團體與散客占比約1:1，他希望改裝後全面增加散客訂房比率，年增房價增加1000元，亦即旺季時能作到5000元。

早在客房改裝前，台北花園大酒店已在防疫期間改裝館內原六國酒吧，並搭上南洋美食熱潮重新規畫為泰式餐酒館「花園thai thai」，此一新的泰式餐酒館並已於日前全新開業。同時，酒店一樓大廳並新增了歷史長廊，且部份公共區域亦換裝完成。

台北花園大酒店為台北老字號飯店天成、麒麟、豪景、慶泰等4家飯店共同投資，其中天成飯店占股48%，為台北花園大酒店最大股東。

(工商 )