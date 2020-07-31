許多家長注重小孩的飲食健康，限制孩子不能吃太多垃圾食物。大陸就有一名母親嚴格控管7歲女兒的飲食，沒想到短短一年內女兒就長高10多公分，讓媽媽非常滿意。但醫生表示，這樣迅速抽高並非好事，母親近一步才得知，原來女兒是出性早熟的徵兆。

根據《浙江新聞》報導，這位7歲女童身高120公分，比同齡孩子高上許多。怎料，某日媽媽幫女童洗澡時，發現胸部脹大許多，且仔細一摸還有小硬塊，媽媽驚覺有異，立刻帶女童就醫。經過醫師檢查後發現，7歲女童的骨齡超齡3歲，卵泡也明顯增大，若繼續發展下去，女童的身高可能難以超過150公分。

媽媽不解的問，「我平時都很注意孩子的飲食，不給孩子吃油炸食品、補品、飲料，她才7歲，怎麼就開始發育了呢？」在醫生的追問之下才得知，原來女童媽媽為訓練女兒獨立，從4歲起就和父母分開睡，「但孩子怕黑，所以這3年來都是開著燈睡覺的。」

醫生一聽便表示，「夜晚是褪黑色素分泌的高峰期，而光照會抑制黑色素的分泌，褪黑色素的減少會造成性腺加速發育，而發生性早熟。」醫師也特別提醒，若女孩9歲、男孩11歲之前迅速長高或出現第二性徵，有很大機會是性早熟，家長必須多加警惕。

(中時新聞網)